Adıyaman Belediyesi Altınşehir Mahallesine Dönüşümlü Su Verilecek

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Adıyaman Belediye Başkanlığı Altınşehir Mahallesine içme sularını dönüşümlü olarak vereceğini duyurdu.

Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinin Kuzey kısmına sabah 08.00 - 16.30 saatleri arasında Güney kısmına ise 16: 30 ile sabah 08.00 saatleri arasına suyun dönüşümlü olarak verileceği belirtildi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Mevsimsel kuraklığa bağlı olarak kaynaklarımızdaki su debisinin düşmesi ve artan su sarfiyatından dolayı Altınşehir mahallemizde yüksek rakımlı bölgelere hatlardaki düşük basınç nedeniyle su verilememektedir. Bu nedenle Altınşehir mahallemizde sabah 08.00 - 16.30 saatleri arasında Adıyaman - Gölbaşı karayolunun kuzeyine, 16: 30 ile sabah 08.00 saatleri arasında güneyine su verilmek suretiyle dönüşümlü sisteme geçiş yapılacaktır. Su tasarrufunun önemini bir kez daha hatırlatıyor, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN