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Adıyaman Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenledi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenledi

Adıyaman Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve birim müdürleri de yer aldı. Basın mensuplarıyla yapılan samimi sohbetlerin ardından depremde hayatını kaybeden gazeteciler için Kur'an okutuldu ve basın mensuplarına teşekkür edildi.

Adıyaman Belediyesi, Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenledi
11.01.2024 - 15:09,  Güncelleme: 15:10
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Basın mensupları, Adıyaman Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen programda bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından her şartta ve mekanda durmaksızın koşturup kamuoyuna bilgi aktarmak için elinden gelenin fazlasını yapan basın mensupları için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle program düzenlendi. Düzenlenen programa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve birim müdürleri katıldı.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden basın mensupları için Kur-an okutuldu. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, program sonunda basın mensuplarına gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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