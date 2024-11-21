Adıyaman Belediyesi Çocuk Korosu, Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde Sahne Aldı

Yerel

Adıyaman Belediyesi Çocuk Korosu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde hayata geçirilen Çocuk Korosu, Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürlüğü Konservatuarı'nda yaptığı yaklaşık 2 ay süren konser provalarının ardından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ilk kez sahneye çıktı.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte solo türkü, solo enstrüman ve koro performansları sergileyen çocuklar, salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konser öncesinde heyecanlarını dile getiren çocuklar, sahneye hazırlık sürecinde çok çalıştıklarını belirterek, izleyenlere unutulmaz bir konser sunmak istediklerini ifade ettiler. Etkinlik boyunca piyano çalan, solo performans sergileyen ve türküleri hatasız söyleyen çocuklar, her performansın ardından yoğun alkış aldı. - ADIYAMAN