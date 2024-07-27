Adıyaman Belediyesi Çocuklara Açık Hava Sineması Etkinliği

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Adıyaman Belediyesi'nin düzenlediği çocuklara açık hava sineması etkinliğinin son durağı K26 Konteyner Kent oldu.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibi, yaz tatilinde çocukların moral bulması için düzenlediği açık hava sineması etkinliğinin sonuncusunu Altınşehir Manas Evleri Arkası K26 konteyner kentte gerçekleştirdi.

Etkinlik öncesinde çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapıldı. Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin çocukların moralini yüksek tutmak ve onları mutlu etmek için düzenlendiğini belirtti. Yetkililer, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekiplere ve katılım gösteren ailelere içtenlikle teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, çocuklar için daha birçok sürpriz etkinlik planladıklarını ifade ederek çocukların gelişimi ve sosyal hayatlarının zenginleştirilmesi adına bu tür organizasyonların süreceğini müjdeledi. - ADIYAMAN