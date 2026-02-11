Adıyaman Belediyesi'nden Depremlerde Evi Hasar Alanlara Emlak Vergisi Kolaylığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman Belediyesi'nden Depremlerde Evi Hasar Alanlara Emlak Vergisi Kolaylığı

11.02.2026 12:16  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara emlak vergisinde önemli kolaylıklar sunarak mağduriyetlerini gidermek için düzenlemeler yaptı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara emlak vergisinde önemli bir kolaylık sağladı. Buna göre, söz konusu taşınmazlar için tahakkuk ettirilen emlak vergileri, Gelirler Müdürlüğü Emlak Servisi'ne başvurulması halinde silinecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, depremlerde konutu yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla gerekli düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu taşınmazlar için sehven emlak vergisi ödemesi yapan vatandaşların, dilekçe ile başvurmaları durumunda ödedikleri tutarların iade edileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların işlem yapabilmesi için Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü Emlak Servisi'ne başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremden etkilenen vatandaşların her alanda desteklenmeye devam edileceğini vurgulayarak, belediye olarak mağduriyetleri azaltacak adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Belediye, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Depremlerde Evi Hasar Alanlara Emlak Vergisi Kolaylığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:57:15. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Depremlerde Evi Hasar Alanlara Emlak Vergisi Kolaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.