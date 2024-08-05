Adıyaman Belediyesi Geri Dönüşüm Projesiyle Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi Geri Dönüşüm Projesiyle Tasarruf Sağlıyor

Adıyaman Belediyesi Geri Dönüşüm Projesiyle Tasarruf Sağlıyor

Adıyaman Belediyesi, depremden sonra kaynaklarını daha etkin kullanmak için geri dönüşüm projesi başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarla hurda konteynerler geri dönüştürülerek yılda 14 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.

05.08.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, şehrin depremden sonra karşılaştığı zorlukları aşmak ve belediye kaynaklarını daha etkin kullanmak için yenilikçi bir projeye imza atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, hurda konteyner geri dönüşümünden yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman'da, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin bir an önce ayağa kaldırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin tüm birimlerinde tasarruf odaklı bir yaklaşım benimsenmesi talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanındaki hurda çöp konteynerleri geri dönüştürerek hem kaynak israfının önüne geçti hem de kar elde etti.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, geri dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Şehir genelinde yaklaşık bin 500 çöp konteynerin bulunduğunu ve zamanla bu konteynerlerin yıprandığını belirten Batur, geri dönüşümle konteynerlerin tekrar kullanıma sunulduğunu belirtti.

Söz konusu projenin, deprem sonrası kalkınma için büyük önem taşıdığını vurgulayan Batur, "Burası deprem bölgesi. Şehrimiz çok kayıplar verdi ve belediyemizin kaynakları da yetersiz. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği ilk gün verdiği talimatıyla, her birimimizde kaynakları tasarruflu kullanmaya başladık. Biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak geri dönüşüm kapsamında hurdaya ayrılan konteynerleri atölyemize getirerek tamirat ve onarımını yapıyoruz, tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Günlük ortalama 100 konteynerimizi atölyemize getirip tamirlerini yapıyoruz, boyuyoruz. Sabah erken saatlerde sahada boyama işlemleri yapılıyor, atölyede de tamirat ve tadilat işleri yapılıyor. Yaptığımız işlemlerle 1 yılda ortalama 1 buçuk, 2 milyon TL'ye mal olacak. Bu şekilde 1 yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Deprem, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Geri Dönüşüm Projesiyle Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:53:10. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Geri Dönüşüm Projesiyle Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement