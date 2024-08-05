Adıyaman Belediyesi Geri Dönüşüm Projesiyle Tasarruf Sağlıyor

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Adıyaman Belediyesi, şehrin depremden sonra karşılaştığı zorlukları aşmak ve belediye kaynaklarını daha etkin kullanmak için yenilikçi bir projeye imza atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü geri dönüşüm çalışmaları sayesinde, hurda konteyner geri dönüşümünden yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf sağlanması öngörülüyor.

6 Şubat depremlerinde ağır yara alan Adıyaman'da, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehrin bir an önce ayağa kaldırılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin tüm birimlerinde tasarruf odaklı bir yaklaşım benimsenmesi talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanındaki hurda çöp konteynerleri geri dönüştürerek hem kaynak israfının önüne geçti hem de kar elde etti.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, geri dönüşüm projesinin detaylarını paylaştı. Şehir genelinde yaklaşık bin 500 çöp konteynerin bulunduğunu ve zamanla bu konteynerlerin yıprandığını belirten Batur, geri dönüşümle konteynerlerin tekrar kullanıma sunulduğunu belirtti.

Söz konusu projenin, deprem sonrası kalkınma için büyük önem taşıdığını vurgulayan Batur, "Burası deprem bölgesi. Şehrimiz çok kayıplar verdi ve belediyemizin kaynakları da yetersiz. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği ilk gün verdiği talimatıyla, her birimimizde kaynakları tasarruflu kullanmaya başladık. Biz de Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak geri dönüşüm kapsamında hurdaya ayrılan konteynerleri atölyemize getirerek tamirat ve onarımını yapıyoruz, tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Günlük ortalama 100 konteynerimizi atölyemize getirip tamirlerini yapıyoruz, boyuyoruz. Sabah erken saatlerde sahada boyama işlemleri yapılıyor, atölyede de tamirat ve tadilat işleri yapılıyor. Yaptığımız işlemlerle 1 yılda ortalama 1 buçuk, 2 milyon TL'ye mal olacak. Bu şekilde 1 yılda yaklaşık 14 milyon TL tasarruf elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN