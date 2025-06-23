Adıyaman Belediyesi Karapınar Caddesi\'nde Asfalt Çalışmalarına Başladı

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yol yenileme ve altyapı çalışmaları kapsamında Karapınar Caddesi'nde asfalt serimine başladı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alt ve üstyapısı tamamlanan caddede yürütülen asfalt çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, Karapınar Caddesi'nde altyapı süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Karapınar Caddesi'nde daha önce kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamlamış, içme suyu hattını çekmiştik. Şimdi ise bu çalışmalar ve inşaat faaliyetleri nedeniyle tahrip olan bulvarımızda asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Her zaman ve her yerde, 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreçte gösterdiği sabır ve destek bizler için çok kıymetli. Birlikte mutlu Adıyaman'ı inşa edeceğiz, birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN