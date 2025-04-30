Adıyaman Belediyesi, Lise Öğrencilerine YKS Sınav Ücretlerini Ödedi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, eğitim desteği kapsamında bu yıl mezun olacak lise öğrencilerinin YKS oturum ücretlerini öğrencilerin hesaplarına yatırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Deprem yaşamış bu kentin çocuklarına ve gençlerine sahip çıkmamız gerekiyordu. Biz gençlerimizi unutmadık" dedi.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü tarafından hak sahipliği tespit edilerek sisteme kayıt edilen 2 bin 280 öğrencinin sınav ücretleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin beyan ettiği IBAN numaralarına aktarılmaya başlandı.

İlk etapta 2 bin 77 öğrencinin sınav ücretleri toplamda 1 milyon 878 bin 650 TL olarak yatırıldı. IBAN bilgileri hatalı olan 176 öğrenci ile banka hesaplarında sorun yaşanan 27 öğrencinin ödemeleri ise gerçekleştirilemedi. Bu öğrencilerle birebir iletişime geçilerek sorunların giderilmesinin ardından ödemelerin en kısa sürede yapılacağı açıklandı.

Tutdere, eğitim desteklerinin, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından zor bir süreçten geçen öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Belediyenin görevi sadece kaldırım, yol ya da park yapmak değil. Deprem yaşamış bu kentin çocuklarına ve gençlerine sahip çıkmamız gerekiyordu. Biz gençlerimizi unutmadık. YKS'ye girecek öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşıladık, işlemleri tamamladık ve ödemeleri gerçekleştirdik. Halkın parasını yine halkın çocukları için harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tutdere ayrıca, yıl içerisinde 450 dezavantajlı öğrenciye kırtasiye yardımı sağlandığını, ilk kez üniversite kazanan 403 öğrenciye ise yaklaşık 4 milyon TL tutarında öğrenim desteği verildiğini bildirdi.