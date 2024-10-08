Adıyaman Belediyesi\'nden Fırın Denetimi ve Hijyen Eğitimi

Yerel

Adıyaman Belediyesi, halk sağlığını korumak ve ekmek üretiminde hijyen standartlarını artırmak amacıyla merkezde bulunan fırınları denetledi. Denetleme esnasında fırın çalışanlarına iş önlüğü dağıtımı gerçekleştirdi.

Kent genelinde halk sağlığını koruma ve hijyen standartlarını yükseltmek için çalışmalarına aralıksız devam eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda çalışan personelin kişisel bakımları, kılık kıyafet, depolama ve hamur yoğurma ekipmanlarıyla ekmek satışında kullanılan kağıt grubuna kadar denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında yaklaşık 600 personele ekmek üretim sürecinde temizlik ve hijyen kurallarının daha iyi uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla önlük dağıtıldı.

Çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığını korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda işletmelerimize hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ve denetimlerin kesintisiz süreceğini ilettik. Hijyen koşullarında eksiklikler tespit edilen işletmelerin, bu eksiklikleri gidermeleri konusunda kendilerini bilgilendirdik. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda gerekli önlemlerin alınacağından kimsenin endişesi olmasın. Fırın çalışanlarının hijyen kurallarına uygun hareket etmesi bizim için son derece önemli. Bu kapsamda yaklaşık 600 personele iş önlüğü dağıttık. Bu önlükler, çalışanların temizlik kurallarına daha fazla dikkat etmelerini sağlayarak ekmek üretiminde hijyen standartlarının yükselmesine katkı sunacak. Adıyaman Belediyesi olarak vatandaşlarımıza temiz ve güvenilir ürünler sunmak için denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Hijyen ve sağlık konularında asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN