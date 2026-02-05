"Karanlıktan Sonra" Belgeseli, 04.17'de Yayında

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında depremlerin unutulmaması, yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması ve ortak hafızanın güçlendirilmesi amacıyla "Karanlıktan Sonra" belgeselini, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de YouTube üzerinden izleyiciyle buluşturacak.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde geçen yıl hayata geçirilen 04.17 Belgesel Atölyesi kapsamında 19 depremzede kadının emeğiyle çekilen belgesel, depremin yaşandığı 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de "04.17 Belgesel Atölyesi" adıyla YouTube'da yayında olacak.

Belgesel, depremden etkilenen kadınların kendi tanıklıklarını, yaşadıkları kayıpları ve hayata tutunma mücadelelerini doğrudan kendi sözleriyle aktardıkları bir toplumsal bellek çalışması olma özelliği taşıyor. Belgesel yalnızca yaşanan acıları değil; dayanışmayı, iyileşme sürecini ve birlikte üretmenin gücünü de kayıt altına alıyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 6 Şubat'ta yitirilen canların hatırasını yaşatmanın ve yaşananları unutturmamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları belgeseli izlemeye ve bu hafıza çalışmasına katkı sunmaya davet etti.