Adıyaman Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi 10 Yeni Otobüs Sunuyor

Ramazan Bayramı öncesi toplu ulaşımda konforlu bir adım atan Adıyaman Belediyesi, 10 yeni otobüsü halkın kullanımına sundu.

İlk gün seferlerinde otobüse binen Başkan Abdurrahman Tutdere, vatandaşlarla sohbet etti, iyi bayramlar diledi. Başkan Tutdere'yi karşılarında gören bazı vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bu samimi karşılaşma renkli anlara sahne oldu.

Yeni otobüsler, renkleri, teknik donanımı ve konfor özellikleriyle dikkat çekti. Başkan Tutdere, klimalı, güvenlik kameralarıyla donatılmış ve engelli erişimine uygun şekilde tasarlanan araçlarla, kent içi ulaşımda kaliteyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Tutdere, "Ramazan Bayramı'nın arefesinde halkımızın hizmetine sunmak üzere 10 yeni otobüsümüzü teslim aldık. Tamamı belediyemizin kendi imkanlarıyla alındı. Araçlarımız son teknolojiye sahip, ısıtma-soğutma sistemleri, güvenlik kameraları ve konfor özellikleriyle halkımıza kaliteli bir ulaşım deneyimi sağlayacak. Bu hizmeti Ramazan ayında halkımıza sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Adıyaman her geçen gün iyileşecek, kentimizi hep birlikte güzel günlere taşıyacağız. Araçlarımız halkımıza hayırlı olsun, kazasız belasız yolculuklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN