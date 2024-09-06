Adıyaman Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Nakdi Yardım Yapacak

Yerel

Adıyaman Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında aldığı kararla, 2024-2025 eğitim öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere nakdi yardım yapacağını duyurdu. Yardımlar, öğrencilerin sınav başarı sıralamasına göre farklı miktarlarda olacak.

Belediyenin açıkladığı program kapsamında, üniversitelerin herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptıran öğrencilere destek verilecek. 9 Eylül başlayacak olan başvurular, 30 Eylül'de sona erecek.

Yardım tutarları, öğrencilerin YKS'deki başarı sıralamalarına göre belirlenecek. Buna göre, ilk 10 bine giren öğrencilere 12 bin TL, 10 bin 1 ile 20 bin arasındaki öğrencilere 8 bin TL, 20 bin 1 ile 30 bin arasındaki öğrencilere 6 bin TL, 30 bin 1 ile 50 bin arasındaki öğrencilere ise 4 bin TL yardım yapılacak.

Başvurular, Adıyaman Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerden sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, kimlik bilgileri, IBAN ve iletişim bilgileri talep edilecek. Detaylı bilgi ve başvuru formuna Adıyaman Belediyesi'nin resmi internet sitesi https://www.adiyaman.bel.tr/burs-basvuru adresinden ulaşılabilecek. - ADIYAMAN