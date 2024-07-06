Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Yarışmasıyla Açıldı

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Bu yıl 2 bin 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları, 10 yaş kategorisinde yapılan yüzme yarışması ile açıldı.

Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi merkezinde yüzlerce öğrenciye hizmet veren Yaz Spor Okullarının açılışı yapıldı. Açılış törenine; Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcıları Mehmet Tırpan ve Ufuk Bayır, birim müdürleri, il spor dalı temsilcileri, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

10 Yaş kategorisindeki öğrencilerin Yüzme Yarışmaları ile başlayan törenin açılış konuşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan yaptı. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da deprem travmasını atlatmalarına yardımcı olmak için çocuklara yönelik kültür, sanat ve spor faaliyetlerine ağırlık verdiklerini dile getiren Tırpan, "Daha fazla çocuğa ulaşmak için bu yıl yaz okullarının kapasitesini geniş tutmaya özen gösterdik. Bu kapsamda bu dönem yaz spor okullarımızda toplamda 2 bin 500 öğrencimiz faydalanmaktadır. Yaz okulu yüzme kurslarımız hemşerilerimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Bu konuda özellikle beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, spor eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış töreninden önce gerçekleştirilen 10 yaş yaş yüzme yarışmasında ise sporcular serbest, kurbağalama, sırt üstü, kelebek yüzme stillerinde ferdi ve karışık bayrak yarışlarında mücadele etti. Dereceye giren sporcular ve takımlar, ödüllerini Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan'dan aldı. - ADIYAMAN