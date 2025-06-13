Adıyaman Belediyesi Yeni Ulaşım Mobil Uygulamasını Başlatıyor

Adıyaman Belediyesi şehir içi toplu taşımada vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan ulaşım mobil uygulamasını başlatıyor.

Adıyaman Ulaşım Mobil Uygulaması 16 Haziran'da devreye alınacak. Yeni uygulama ile vatandaşlar sefer saatleri, güzergah bilgileri, bakiye takibi ve ödeme işlemleri gibi birçok işlemi tek bir mobil platform üzerinden gerçekleştirebilecek. Sistem, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenerek geliştirilecek.

Uygulama ile toplu taşıma araçlarında nakit ödeme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'ne ait otobüslerde ve S.S. Şehir İçi Toplu Taşıma Kooperatiflerine bağlı araçlarda temassız kredi kartı, mobil uygulama ve sanal kart ile ödeme yapabilecek.

Ayrıca sanal kart ve NFC destekli mobil ödeme sistemi de aktif hale getirilecek. Böylece yolcular cep telefonlarıyla hızlı, pratik ve temassız şekilde ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.

Söz konusu dönüşümün, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da toplu ulaşımı modernize ederek herkes için erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu yalnızca bir teknolojik dönüşüm değil; aynı zamanda sosyal adaleti, eşit hizmeti ve kamusal faydayı önceleyen belediyecilik anlayışımızın doğal bir yansımasıdır. Ulaşımda dijitalleşmeyi güçlendirirken, kent yaşamını kolaylaştırıyor ve daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN