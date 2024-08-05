Adıyaman Belediyesi, Yeşilçam filmlerini açık hava sinemalarında vatandaşlarla buluşturuyor

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Adıyaman Belediyesi, yaz akşamlarını nostaljik bir sinema deneyimiyle taçlandırmak için Yeşilçam filmlerini açık hava sinemalarında vatandaşlarla buluşturuyor.

Adıyaman'da mahallelerde ve konteyner kentlerde ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikler, nostalji tutkunlarını geçmişin büyülü atmosferine davet ediyor. Adıyaman Belediyesi, klasik Yeşilçam filmlerini mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarla buluşturuyor. Her hafta farklı bir mahallede kurulan açık hava sinemaları, izleyicilere unutulmaz bir nostalji deneyimi sunuyor. Türk sinemasının unutulmaz eserleri, bu etkinlikler sayesinde yeni nesille de buluşuyor.

Nostaljik sinema keyfi, Sümerevler Mahallesi'nde yer alan Eğriçay Parkı'nda başladı. Yeşilçam filmlerine duyulan özlem ve sevgi, parkı dolduran yüzlerce vatandaşla somutlaştı. İzleyicilere etkinlik boyunca patlamış mısır ve meyve suyu ikramı yapılarak sinema keyfi tamamlandı. Gösterimlerin başladığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinlik, Adıyaman halkı tarafından büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Yeşilçam filmlerinin tekrar gündeme gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını talep etti.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, "Hafta sonu piknikçilerden dolayı yoğunluk yaşanan Eğriçay Parkındaki vatandaşlarımız için düzenlediğimiz açık hava sinema etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etti. Bu projedeki asıl amacımız hem geçmiş kültürlerimizi gelecek nesillerimize aktarabilmek, hem de büyük bir deprem felaketi yaşayan halkımıza sosyal anlamda güzellikler sunmaktır. Bu anlamda yaz mevsimi boyunca bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Bunun yanında, kentin farklı noktalarında gerek çocuklar için gerekse yetişkinler için değişik programlarımızı da sürdüreceğiz. Bende bu güzel etkinliğe imza atan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN