Adıyaman Besni\'de sağanak sel oluşturdu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırarak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmur suları kısa sürede sele dönüştü.

Aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, yağışın şiddetini artırması üzerine trafikte kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollar adeta göle döndü. Yağışın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlar ve sürücüler güçlük yaşadı.