Adıyaman Çelikhan\'da DSİ taşkın hasarlarına karşı drenaj hatlarını temizliyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen taşkın ve sel olaylarının yol açtığı hasarların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle tahliye kanalları ve drenaj hatlarında tıkanmalar meydana gelirken, biriken suların tarım arazilerine ve ulaşım yollarına zarar vermemesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma başlattı. Yağışların ardından özellikle Bulam, Balıkburnu ve Çelikhan-Sürgü yolu güzergahında oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çalışmalar kapsamında su tahliye kanallarının temizlenmesi, tıkanan drenaj hatlarının açılması ve yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Bölgede sürdürülen çalışmalarla yaşanabilecek yeni taşkınların önüne geçilmesi, tarım arazilerinin korunması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi amaçlanıyor.