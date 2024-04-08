Adıyaman Çocuk Mezarlığında Hummalı Temizlik

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Adıyaman Çocuk Evi Derneği tarafından Ramazan Bayramı öncesi çocuk mezarlığında hummalı temizlik yapıldı. Temizlik yapan gençlere, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi de eşlik ederek temizlik için kolları sıvadı.

Adıyaman Çocuk Evi Derneği tarafından Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Belediyesi Çocuk Mezarlığında temizleme çalışması düzenlendi. Dernek üyeleri, gönüllü gençler ve Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere'de katıldı.

Çocuk mezarlığında bulunan 400'e yakın mezarda temizlik ve bakım çalışması yapan grup aynı zamanda ellerine aldıkları bezler ve deterjanlarla da mezar taşlarını tek tek silerek temizledi. Hummalı bir temizlik çalışmasının yapıldığı çocuk mezarlığının yanı sıra kimsesizler mezarlığında da aynı çalışmanın yapılacağı belirtildi.

Bu tür çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Dernek Başkanı Muhammed Delibaş, "Bugün Yeni Mezarlıkta çocuk mezarlarının başındayız. Uzun süredir bakımsız kalan çocuk mezarlarımızda Çocuk Evi Derneği olarak bakım çalışması yapıyoruz. Burada toplam 400 mezar var. Buradaki çalışmaların ardından kimsesizler mezarına gidip buradaki mezarları temizleyeceğiz. Bayram öncesi yaptığımız bu temizliği biz geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Böyle bir çalışmanın içerisinde yer aldıkları için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere ise "Gönüllü olarak geldik Çocuk Evi Derneğinin yapmış olduğu bu etkinlikte bizde onlara yardımcı olmak istedik. Onlarla birlikte bu günümüzü geçirdik. Bundan sonra bir çok etkinlikte birlikte olacağız inşallah. Evet tek tek temizliyoruz, çöpleri toparlıyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Bu etkinlik bizim de çok hoşumuza gitti. Bir çok gönüllü arkadaşımızla birlikte mezarları temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençler ise "Çocukların mezarlarını temizledik. Bütün aktivitelerimiz çocuklarımıza yönelik oluyor. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız. Maviliklerimiz var, maviliklerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN