Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Süren göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Süren göreve başladı

20.07.2022 09:13
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Süren göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ufuk Mustafa Süren göreve başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ufuk Mustafa Süren göreve başladı.

HSK'nın yaz kararnamesiyle Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik başta olmak üzere bir çok hakim ve savcının yeri değişti. Başsavcı Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Adıyaman'a ise, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Başsavcı olarak atandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Kurban Bayramı tatili sonrasında Adıyaman'da göreve başladı.

Adıyaman'da ki hakim ve savcılar ile tanışan Başsavcı Süren, çalışmalara başladı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Başsavcı Korkmaz göreve başladı Başsavcı Korkmaz göreve başladı
Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Başsavcı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Süren göreve başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:25 Doğum günü sonrası acı olay! Pompalı tüfekle yaşamına son verdi
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
08:15 Kadıköy'de alkollü sürücü, bir kafeye daldı
07:56 Anne, uyuyan bebeğini bagaja koydu, aracın kapısı açılınca 1 yaşındaki bebek feci şekilde hayatını kaybetti
07:45 Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu geçtiğimiz aylarda evlendiğini açıkladı
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 09:30:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Süren göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement