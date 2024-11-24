Adıyaman'da '04.17 Belgesel Film Atölyesi' Kameralı Eğitimler Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da '04.17 Belgesel Film Atölyesi' Kameralı Eğitimler Başladı

Adıyaman\'da \'04.17 Belgesel Film Atölyesi\' Kameralı Eğitimler Başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan '04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde, amatör kadınlar için kamera kullanımı ve röportaj teknikleri eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimler, deprem sonrası kadınların yaşamına dair belgesel çekimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

24.11.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
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Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan '04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde kamera eğitimleri başladı.

Kursiyerlere kamera kullanımı ve röportaj teknikleriyle ilgili eğitimler verildi. Adıyaman Belediyesi'nin kurduğu ve amatör kadınların gözünden 6 Şubat depremlerinin yine kadınların yaşamına etkisinin belgeleneceği '04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde kamera eğitimleri sürüyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) verilen eğitimlerde kursiyerlere, kamera kullanımında dikkat edilmesi gereken detaylar, teknik uygulamalar ve belgesel filmde röportaj teknikleri teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

Belgesel filmleriyle 20'den fazla ödül kazanan Bitlis Eren Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Akşahin, atölyede verilen eğitimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Akşahin, "Atölyede kursiyerlerimize belgesel yapımı sürecinde ihtiyaç duyacakları teknik bilgiler ve kamera kullanım becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Belgesel nasıl yapılır, yapım aşamaları nelerdir ve kamera kullanımı gibi temel konularda eğitimler veriyoruz. Adıyaman Belediyesi'nin bu projeyi hayata geçirmesi gerçekten takdire şayan. Deprem bölgelerinde kadınların yaşadığı zorluklar zaman zaman haberlerde ya da görsel çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Ancak bu projede kadınların yaşadıkları sorunları belgesel yoluyla ifade etmeleri çok anlamlı.

Kursiyerlerimizin oldukça istekli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Teknik düzeyde bazı yeterliliklere ihtiyaçları var, ancak bu süreci başarıyla tamamlayacaklarına inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da '04.17 Belgesel Film Atölyesi' Kameralı Eğitimler Başladı - Son Dakika

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