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Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan 1.Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analiz toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan 1.Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analiz toplantısı düzenlendi

Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analizi toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Adıyaman'ın tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılması ve 1. Uluslararası Kommagene Fotosafari etkinliğiyle ilgili görüşler değerlendirildi. Vali Osman Varol, projenin Adıyaman'ın turizm potansiyelini harekete geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Adıyaman\'da düzenlenmesi planlanan 1.Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analiz toplantısı düzenlendi
28.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:10
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Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan 1.Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analiz toplantısı düzenlendi.

Köklü geçmişi, zengin tarihi ve tabiat harikası güzellikleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analizi toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarihi süreç içerisinde sayısız medeniyetlere ev sahipliği yaparak bu medeniyetlerin izlerini taşıyan kadim şehrimizin tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılmasıyla ilgili hususlar değerlendirilirken ileriki süreçte Adıyaman'da yapılması planlanan 1. Uluslararası Kommagene Fotosafari etkinliğiyle ilgili görüş ve öneriler istişare edildi.

Proje ile ilgili bir açıklama yapan Vali Osman Varol, "1. Uluslararası Kommagene Fotosafari Projesiyle kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarının iştirak ve destekleriyle ulusal ve uluslararası çapta eser üreten fotoğraf sanatçılarını Adıyaman'da ağırlanmasını planlıyoruz. Böylece zengin bir tarih ve turizm potansiyeline sahip Adıyaman'da fotoğraf sanatının estetik yönü ve gücünü kullanarak ilimizi ve ülkemizi dünya çapında farklı ve özgün yanlarıyla tanıtmak, güçlü turizm potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlıyoruz "dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan 1.Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analiz toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da düzenlenmesi planlanan 1.Uluslararası Kommagene Fotosafari paydaş analiz toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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