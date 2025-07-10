Adıyaman\'da 10 Mahallede Su Kesintisi Uygulanacak

Adıyaman'da, özel bir firma tarafından yürütülen çalışmalar sırasında Gürlevik ana isale hattında meydana gelen hasar nedeniyle 10 mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki farklı noktada oluşan hasar sebebiyle Yenimahalle, Karapınar, Yenisanayi, Cumhuriyet, Kayalık, Turgut Reis, Yeşilyurt, Mehmet Akif, Siteler ve Barbaros Hayrettin mahallelerinde geçici su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Kesintinin geçici olduğu, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceği ifade edildi. - ADIYAMAN