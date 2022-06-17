Adıyaman'da 163 bin öğrenci karnesini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da 163 bin öğrenci karnesini aldı

17.06.2022 14:18
Adıyaman'da 163 bin öğrenci karnesini aldı

Adıyaman'da 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda 163 bin 395 öğrenci yıl sonu karnesini aldı.

Adıyaman'da 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda 163 bin 395 öğrenci yıl sonu karnesini aldı.

2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Namık Kemal İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrenciler karnelerini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı verdi.

Karne dağıtımı töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "2021 - 2022 eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eylül ayından itibaren süre gelen meşakkatli bir süreci sorunsuz bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz 6.792 derslik, 804 okulumuzda eğitim öğretim gören 163 bin 395 öğrencimiz ve 11 bin 360 öğretmenimiz ile bir eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Geleceği inşa etmek üzere emek veren, çaba gösteren eğitim yöneticileri olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmenin huzuru içerisinde eğitim öğretim yılını tamamlamış bulunmaktayız. Yıl boyunca bize emanet edilen yarınlarımız, geleceğimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi yetiştirmek ve onları hayata hazırlayıp yeni ufuklar açmaya çalıştık. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, İl genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize teşekkür ediyor, tüm çalışanlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden ve karnelerini dağıtan Vali Yardımcısı İhsan Maskar yaptığı konuşmada "Bugün uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı yapılan karne töreninde öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak üzere burada bulunuyoruz. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Aşcı olmak üzere tüm eğitim camiamıza verdikleri emeklerden dolayı kutluyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Karne dağıtım töreni sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Vali Yardımcımız İhsan Maskar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, öğretmenlerle bir süre sohbet ederek göstermiş oldukları fedakar çalışmalar için teşekkür etti. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Samsat'ta öğretmenler başarı belgeleri, öğrenciler karnelerini aldı Samsat'ta öğretmenler başarı belgeleri, öğrenciler karnelerini aldı Spor aşkı engel tanımıyor Spor aşkı engel tanımıyor
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Adıyaman, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 163 bin öğrenci karnesini aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:19:13. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 163 bin öğrenci karnesini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement