Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler anıldı - Son Dakika
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Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler anıldı

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Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü’nde şehitler anıldı
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Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

Adıyaman'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen ziyarette, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı. Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, beraberindeki il protokolüyle birlikte şehitlikte bulunan kabirleri ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Küçük, dua ederek şehitleri rahmet ve minnetle yad etti. Ziyarette şehit ve gazilerin vatan sevgisinin, bağımsızlığın ve milletin birlik ve beraberliğinin önemli sembolleri olduğu vurgulandı.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

Şehitlikte gerçekleştirilen ziyaretin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüAdıyamanYerelSon Dakika

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