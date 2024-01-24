 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi

Adıyaman'da gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısında, 2023 yılında yapılan yatırımlar ve faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, 340 proje uygulandığı ve 51.9 milyar lira harcama yapıldığı belirtildi.

Adıyaman\'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi
24.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:35
Abone Ol

Adıyaman'da, koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2023 yılında gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin değerlendirildiği 2024 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Adıyaman'da 2023 sonu itibariyle merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 340 proje uygulandığını belirten Vali Osman Varol, "Bu projelerin toplam tutarı 51.9 milyar liradır. 2023 yılı programı 9.9 milyar lira olup, 2023 yılı sonunda 7.1 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 72,2'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kuruluşların 2023 yılı programlarında 260 adet proje yer aldığını kaydeden Vali Osman Varol, "Proje bedeli 49.4 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 10 milyar lira harcanmıştır. 2023 yılında ise 7.8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2023 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 6.6 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 84,76'dır. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 80 adet projenin bedeli 2.5 milyar liradır. Bu projeler için 2023 yılında 2.1 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve yıl sonu itibariyle 563 milyon lira harcama yapılarak yüzde 26,3'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2023 Yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 340 adet projenin; 106 tanesi bitirilmiş, 106'sı devam etmekte, 113 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 15 proje tasfiye edilmiştir. 2023 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını, 2024 yılının da yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika


21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:01:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement