Adıyaman\'da 2023 Yılı Yatırımları Değerlendirildi

Adıyaman'da, koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2023 yılında gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin değerlendirildiği 2024 yılı birinci il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Adıyaman'da 2023 sonu itibariyle merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 340 proje uygulandığını belirten Vali Osman Varol, "Bu projelerin toplam tutarı 51.9 milyar liradır. 2023 yılı programı 9.9 milyar lira olup, 2023 yılı sonunda 7.1 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 72,2'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Genel bütçeli yatırımcı kuruluşların 2023 yılı programlarında 260 adet proje yer aldığını kaydeden Vali Osman Varol, "Proje bedeli 49.4 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 10 milyar lira harcanmıştır. 2023 yılında ise 7.8 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2023 yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 6.6 milyar lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 84,76'dır. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 80 adet projenin bedeli 2.5 milyar liradır. Bu projeler için 2023 yılında 2.1 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve yıl sonu itibariyle 563 milyon lira harcama yapılarak yüzde 26,3'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2023 Yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 340 adet projenin; 106 tanesi bitirilmiş, 106'sı devam etmekte, 113 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 15 proje tasfiye edilmiştir. 2023 yılı yatırımlarının değerlendirildiği toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimizin, ülkemizin yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını, 2024 yılının da yatırımlarımız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN