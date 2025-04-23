Adıyaman\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleceğin teminatı öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak, halkoyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Buradaki programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Programda öğrencilerin hazırladıkları gösteriler törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Yapılan gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Osman Varol ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. - ADIYAMAN