Adıyaman'da 28 Şubat söyleşisi - Son Dakika
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Adıyaman'da 28 Şubat söyleşisi

01.03.2022 09:40
Adıyaman'da 28 Şubat söyleşisi

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliği tarafından "28 Şubat Darbesinin Tanıkları Yaşananları Anlatıyor ve Fotoğraf Sergisi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliği tarafından "28 Şubat Darbesinin Tanıkları Yaşananları Anlatıyor ve Fotoğraf Sergisi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Adıyaman Keleş Konağında düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Hukukçular Derneği İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık yaparken, dönemin Fazilet Partisi İl Başkanı Av. Mustafa Alkayış, dönemin Memur-Sen Kurucu İl Başkanı Mehmet Dağtekin, dönemin Refah Partisi Milletvekili Ahmet Doğan konuşmacı olarak katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere hukukçular, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri katıldı.

Söyleşide konuşan Fazilet Partisi İl Başkanı Av. Mustafa Alkayış, "Demokrasi ve hukuk tarihimiz açısından kara bir leke olan 28 Şubat dönemi; birçok hukuksuzluğun ve keyfiliğin yaşandığı, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı ve yargı bağımsızlığının tarafsızlığının olmadığı bir dönemi ifade etmektedir" dedi.

Memur-Sen Kurucu İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Bu dönem milletin inanç ve değerlerinin hedef alındığı, kat sayı uygulamasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kaldırıldığı bir dönemdir. Ortaokul kapılarında, lise bahçelerinde, üniversite kapılarında, sadece okumak isteyen kadınların okula girmelerinin çevik kuvvet polisleri tarafından kurulan barikatlarla engellendi" diye konuştu.

Eski Milletvekili Ahmet Doğan da konuşmasında, "Bu dönem dini inancının gereği olarak başını örten kadınların eğitimlerinin engellendiği, ikna odaları kurulmak suretiyle başörtülerini çıkarmaları için baskı yapıldığı, yapılan hukuksuzluğu protesto etmek için gerçekleştirilen ve demokratik hak olan el ele eylemine katılanların DGM'lerde yargılandığı bir dönemdir" dedi.

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık ise söyleşide yaptığı konuşmada, "Hukukçular Derneği olarak, haktan, hakikatten ve adaletten yana olan ilkesel tavrımızın neticesi olarak hukuksuzluğun ve keyfiliğin zirve yaptığı o karanlık dönemde, mağdurlara birebir hukuki destek vererek hukuksuzluğun ve keyfiliğin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Demokratik hukuk devletini ve Cumhuriyeti hedef alan, hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran darbelerin ve her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm konuşmacı ve katılımcıları ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Program sonrasında katılımcılar fotoğraf sergisini dolaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 28 Şubat söyleşisi
Adıyaman'da 28 Şubat söyleşisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 28 Şubat söyleşisi - Son Dakika


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