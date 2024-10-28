Adıyaman\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları valilik bahçesinde çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı dolayısıyla Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Adıyaman Valiliği bahçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve STK temsilcileri katıldı. Vali Varol'un katılımı ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Çelenk sunmanın ardından tören son buldu. - ADIYAMAN