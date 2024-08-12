Adıyaman'da 40 hektarlık alan örtü yangınında küle döndü

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Örtü yangınında 40 hektar alan küle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da dağlık alanda çıkan örtü yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Adıyaman Merkez'e bağlı Palanlı Köyü yakınlarında çıktı. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 40 hektarlık alana yayılan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince müdahalede bulunularak kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince yapılan soğutma çalışmaların ardından söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.