Adıyaman'da "Kommagene Kadın Korosu" Konseri ve "Bir Kadın Bir Renk" Resim Sergisi Düzenlendi
Adıyaman'da "Kommagene Kadın Korosu" Konseri ve "Bir Kadın Bir Renk" Resim Sergisi Düzenlendi

09.03.2026 02:04  Güncelleme: 02:31
Adıyaman Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla konser ve resim sergisi düzenledi. Belediye Başkanı Tutdere, kadınların toplumda daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında konser ve resim sergisi düzenlendi. TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Kommagene Kadın Korosu sahne alırken, "Bir Kadın, Bin Renk" adlı resim sergisi de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, "Kadınların siyasette ve çalışma hayatında hak ettiği yere henüz tam anlamıyla ulaşamadığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların hem çalışma yaşamında hem de sosyal hayatta hak ettikleri yerlere gelebilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde faaliyet gösteren Kommagene Kadın Korosu'nun konseri şef Nesrin Aslancan yönetiminde gerçekleştirildi. Gecede ayrıca sanatçı İlknur Yürgüç'ün hazırladığı "Bir Kadın, Bin Renk" isimli resim sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tutdere: Kadınlara Fırsat Verilirse Yapamayacakları Hiçbir Şey Yok

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini belirtti.

Tutdere konuşmasında, "Kadınların gerçekten mücadele edebilecekleri alanlarda olmaları için onları önceleyeceğiz. Salonun dışında kadınların büyük emekle ortaya koyduğu birbirinden güzel eserleri gördüm. Ben hep şuna inanıyorum; kadınlara fırsat verilirse kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınlar cesaretiyle, çalışkanlığıyla ve disiplinleriyle her işin üstesinden gelebilecek güçtedir. Yeter ki önlerindeki engeller kaldırılsın" dedi.

"Kadınların Sorunlarının Çözülmesi İçin Adım Atılmalı"

Türkiye'de kadınların çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Tutdere, özellikle kadın cinayetleri başta olmak üzere kadınların yaşadığı sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Tutdere, "Kadınların siyasette ve çalışma hayatında hak ettiği yere henüz tam anlamıyla ulaşamadığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların hem çalışma yaşamında hem de sosyal hayatta hak ettikleri yerlere gelebilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Kadın ve Erkek Eşitliği Güçlü Bir Toplumun Temelidir"

Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir toplumun güçlü olacağını dile getiren Tutdere, "Kadınlar ve erkekler her platformda eşit muamele görür, kanun önünde eşit olursa o toplum güçlü olur. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda kadınların her alanda hak ettiği yere gelmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kadınların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Tutdere, "Bugün Adıyaman'ın sokaklarında ve okul bahçelerinde çocuk sesleri varsa bunun arkasında yürekli Türk kadınlarının emeği vardır. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Kommagene Kadın Korosu'nun seslendirdiği türkülerle sona erdi.

