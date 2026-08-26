Adıyaman\'da Av Denetimleri

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, avcıların belgeleri ile avlanma faaliyetleri kontrol edildi. Ekipler, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetledi.

Doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, avcıların mevzuata uygun hareket etmelerinin doğal dengenin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.