Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman\'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da, madde bağımlılığı ile mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri bir araya geldi. Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılan faaliyetler değerlendirildi ve bundan sonraki dönemde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Varol, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, uyuşturucu kullanımını tamamen bitirene kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

31.07.2024 15:54
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Adıyaman'da, madde bağımlılığı ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasını yaptığı toplantıda, toplumun ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele konusunda 2024 yılında yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzenlenen toplantıda konuşan Vali Osman Varol, "Bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde talimatlar verdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, dijital bağımlılıktan ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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