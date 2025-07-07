Adıyaman\'da Bahçe Bitkileri Bölümü Kuruldu

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Bahçe Bitkileri Bölümü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren 20 kişilik kontenjanla öğrenci alımına başlayacak.

Tarım sektöründe yaklaşık 109 bin çiftçi ailesinin faaliyet gösterdiği Adıyaman'da, son yıllarda özellikle bahçecilik alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Badem, dut, Trabzon hurması, antepfıstığı, nar, zeytin, üzüm ve ceviz gibi meyve türlerinin üretiminde önemli bir ivme kazanan kent, bu alanlarda hem iç piyasada hem de ihracatta adından söz ettiriyor.

Adıyaman, Türkiye genelinde badem üretiminde ekiliş alanı ve üretim miktarında 1'inci sırada, dutta ekiliş alanında 1'inci, üretimde ise 3'üncü sırada yer alıyor. Trabzon hurmasında ekiliş alanı ve üretim miktarında Türkiye 3'üncüsü olan kent, antepfıstığında da 4'üncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin birçok noktasındaki baklavacılık sektörünün tercih ettiği iç fıstık ise Adıyaman'dan karşılanıyor. Nar üretiminde ise Türkiye genelinde 6'ncı sırada bulunan Adıyaman, tarımsal çeşitlilik ve üretim kapasitesi açısından dikkat çekiyor.

Bu güçlü potansiyeli bilimsel çalışmalarla desteklemek ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Bahçe Bitkileri Bölümü açıldı. Bölümde, uygulamalı eğitimler ve saha çalışmalarıyla öğrenciler yetiştirilerek ilin tarım sektörüne doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu önemli gelişmenin hayata geçirilmesinde destek veren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür edildi. - ADIYAMAN