Adıyaman'da Çocuklar Serinlemek İçin Parktaki Havuzda Eğlendi

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Bunaltıcı sıcakları etkili olduğu Adıyaman'da çocuklar hem serinlemek hem de eğlenmek için çareyi parkta ki havuzda buldu.

Adıyaman'ın Tut ilçesi Reşadiye mahallesi çocuk parkının içinde bulunan mini havuzu suyla dolduran çocuklar kavurucu ve bunaltıcı sıcakta serinledi.

Hava sıcaklığının 41 dereceyi geçtiği kentte sıcaktan bunalan çocuklar doldurdukları havuzda bir taraftan serinledi diğer taraftan bunu eğlenceye dönüştürdü. Gönüllerince eğlenen çocuklar "Çok sıcak, serinliyoruz" diyerek suya girdi. - ADIYAMAN