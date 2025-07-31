Adıyaman\'da Çöken Yolda Araç Mahsur Kaldı

Adıyaman'da bir hafif ticari araç, alt yapı çalışmalarının olduğu bölgede çöken yolda mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir hafif ticari araç, daha önceden yol çalışmasının olduğu bölgede çöken yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araç, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Vatandaşlar, duruma tepki göstererek bu tür yollarda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN
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