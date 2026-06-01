Adıyaman\'da Çörek Otu Yetiştiriciliği Artıyor

Geçtiğimiz yıllarda küresel çapta kurak geçen mevsimler nedeniyle kuraklık ve bahar aylarında yaşanan don olaylarına karşı çiftçinin kuraklık ve zirai dona dayanıklı alternatif ürünlere yöneliyor. Adıyaman'da da son yıllarda yaşanan zirai don ve kurak geçen mevsimler nedeniyle tütün, arpa, buğday ve nohut gibi ürünlere alternatif yeni ürünler deneme ve demonstrasyon çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde kuraklık ve zirai dona karşı dayanaklı çörek otu yetiştiriciliği geliştiriliyor.

Çörek otu, çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandı

Gıda sektörünün aromatik ürünü olan çörek otu, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Ülkemizden Amerika ve Almanya'ya ihraç edilen çörek otu, işleme kolaylığı, Pazar yapının her geçen gün artması ve girdi maliyetlerinin az olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandı. Adıyaman'da deneme ve demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2250 dekar alandı ekim yapıldı. Beyaz ve mavi rengini taşıyan çiçekleri açan çörek otu tarlaları farklı bir renge bürüdü. Çörek otu tarlasında açan kırmızı gelincikler de tarlalara ayrı bir renk kattı.

"2 bin 250 dekarlık alanda çörek otu demonstrasyon çalışmaları yaptık"

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve beraberindeki görevliler, Adıyaman merkeze bağlı Büklüm Köyü'nde Mehmet Aslan'ın çörek otu tarlasında incelemede bulunarak, tarla sahibiyle ürün hakkında sohbet etti. Ürünlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Dünya'da, ülkemizde ve Adıyaman'da son yaşamış olduğumuz iklimsel değişiklikler bizleri yeni üretim desenlerine yönlenmeye itmiştir. Özellikle ilimizde son dönemlerde yaşamış olduğumuz kuraklık ve don hadisesinde çörek otu gibi bu şartlara dayanıklı olan, mukavemeti yüksek olan ürünlerle ekiliş alanlarımızı demonstrasyon çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin 250 dekarlık bir alanda demonstrasyon çalışmaları, çörek otu demonstrasyon çalışmalarımızı yaptık. Çörek otu tıbbi ve aromatik bitkiler türleri arasında yer alan, üretim ve işlemesi kuru münavebe tarımına uygun olması, diğer ürünlerde kullanılan alet ve ekipmanların kullanılabilirliği, işleme kolaylığı ve pazar talebinin artış avantajıyla dikkate alındığında çiftçilerimiz için karlı bir üretim alanı olarak, alternatif bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Çörek otu ülkemizden yurt dışına özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya ihracat yapılmaktadır. Sözleşmeli olarak üretim yapılmakta, bu da üreticiler için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. İnşallah ilimizde bundan sonraki dönemlerde de çörek otu ekiliş alanlarımızı yeni üretim desenimizin içerisine dahil etmek istiyoruz. Çiçeklenme döneminde geniş çörek otu tarlaları şu anda da görmüş olduğunuz gibi görsel şölen oluşturmaktadır, doğal fotoğraf stüdyosu haline gelmektedir. Ayrıca bu bitkilerin çiçekleri arıcılıkta da ciddi şekilde bir potansiyel oluşturmakta. Çünkü çörek otunun nektarları arılar için cazip haldedir" dedi.

Çiftçilerden Mehmet Aslan ise konuşmasında, "Verim olarak da daha iyi sonuç alacağımızı düşündüğümüz için bu yıl çörek otu ektik. Çörek otu hem kuraklığa hem de dona karşı çok dayanıklı bir bitki. Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı bayağı güzel görünüyor. Ama şayet bu tarlayı biz nohut ekmiş olsaydık. Nohut diye bir şey kalmazdı, hastalıklar ve kök çürüğünden dolayı verim alamazdık. Ama çörek otu bayağı dayanıklı. Biz de ilk defa ektiğimiz için hala kontrollerimiz devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN