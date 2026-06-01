Adıyaman'da Çörek Otu Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Çörek Otu Yetiştiriciliği Artıyor

Adıyaman\'da Çörek Otu Yetiştiriciliği Artıyor
01.06.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık ve zirai don karşısında çörek otu, Adıyaman'da alternatif ürün olarak tercih ediliyor.

Adıyaman'da son yıllarda yaşanan zirai don ve kurak geçen mevsimler nedeniyle tütün, arpa, buğday ve nohut gibi ürünlere alternatif yeni ürünler deneme ve demonstrasyon çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde kuraklık ve zirai dona karşı dayanaklı çörek otu yetiştiriciliği geliştiriliyor.

Geçtiğimiz yıllarda küresel çapta kurak geçen mevsimler nedeniyle kuraklık ve bahar aylarında yaşanan don olaylarına karşı çiftçinin kuraklık ve zirai dona dayanıklı alternatif ürünlere yöneliyor. Adıyaman'da da son yıllarda yaşanan zirai don ve kurak geçen mevsimler nedeniyle tütün, arpa, buğday ve nohut gibi ürünlere alternatif yeni ürünler deneme ve demonstrasyon çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde kuraklık ve zirai dona karşı dayanaklı çörek otu yetiştiriciliği geliştiriliyor.

Çörek otu, çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandı

Gıda sektörünün aromatik ürünü olan çörek otu, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Ülkemizden Amerika ve Almanya'ya ihraç edilen çörek otu, işleme kolaylığı, Pazar yapının her geçen gün artması ve girdi maliyetlerinin az olması nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilmeye başlandı. Adıyaman'da deneme ve demonstrasyon çalışmaları kapsamında 2250 dekar alandı ekim yapıldı. Beyaz ve mavi rengini taşıyan çiçekleri açan çörek otu tarlaları farklı bir renge bürüdü. Çörek otu tarlasında açan kırmızı gelincikler de tarlalara ayrı bir renk kattı.

"2 bin 250 dekarlık alanda çörek otu demonstrasyon çalışmaları yaptık"

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve beraberindeki görevliler, Adıyaman merkeze bağlı Büklüm Köyü'nde Mehmet Aslan'ın çörek otu tarlasında incelemede bulunarak, tarla sahibiyle ürün hakkında sohbet etti. Ürünlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Dünya'da, ülkemizde ve Adıyaman'da son yaşamış olduğumuz iklimsel değişiklikler bizleri yeni üretim desenlerine yönlenmeye itmiştir. Özellikle ilimizde son dönemlerde yaşamış olduğumuz kuraklık ve don hadisesinde çörek otu gibi bu şartlara dayanıklı olan, mukavemeti yüksek olan ürünlerle ekiliş alanlarımızı demonstrasyon çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl ilimizde yaklaşık 2 bin 250 dekarlık bir alanda demonstrasyon çalışmaları, çörek otu demonstrasyon çalışmalarımızı yaptık. Çörek otu tıbbi ve aromatik bitkiler türleri arasında yer alan, üretim ve işlemesi kuru münavebe tarımına uygun olması, diğer ürünlerde kullanılan alet ve ekipmanların kullanılabilirliği, işleme kolaylığı ve pazar talebinin artış avantajıyla dikkate alındığında çiftçilerimiz için karlı bir üretim alanı olarak, alternatif bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Çörek otu ülkemizden yurt dışına özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya ihracat yapılmaktadır. Sözleşmeli olarak üretim yapılmakta, bu da üreticiler için büyük bir avantaj oluşturmaktadır. İnşallah ilimizde bundan sonraki dönemlerde de çörek otu ekiliş alanlarımızı yeni üretim desenimizin içerisine dahil etmek istiyoruz. Çiçeklenme döneminde geniş çörek otu tarlaları şu anda da görmüş olduğunuz gibi görsel şölen oluşturmaktadır, doğal fotoğraf stüdyosu haline gelmektedir. Ayrıca bu bitkilerin çiçekleri arıcılıkta da ciddi şekilde bir potansiyel oluşturmakta. Çünkü çörek otunun nektarları arılar için cazip haldedir" dedi.

Çiftçilerden Mehmet Aslan ise konuşmasında, "Verim olarak da daha iyi sonuç alacağımızı düşündüğümüz için bu yıl çörek otu ektik. Çörek otu hem kuraklığa hem de dona karşı çok dayanıklı bir bitki. Bu yıl aşırı yağışlardan dolayı bayağı güzel görünüyor. Ama şayet bu tarlayı biz nohut ekmiş olsaydık. Nohut diye bir şey kalmazdı, hastalıklar ve kök çürüğünden dolayı verim alamazdık. Ama çörek otu bayağı dayanıklı. Biz de ilk defa ektiğimiz için hala kontrollerimiz devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Adıyaman, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Çörek Otu Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
09:31
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
8 kişinin yanarak can verdiği otobüs kazasında şoförle ilgili isyan ettiren detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:10:51. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Çörek Otu Yetiştiriciliği Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.