Adıyaman'da çukurlaşan köy yolu için sürücüler İl Özel İdaresi'nden çözüm bekliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da çukurlaşan köy yolu için sürücüler İl Özel İdaresi'nden çözüm bekliyor

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Adıyaman\'da çukurlaşan köy yolu için sürücüler İl Özel İdaresi\'nden çözüm bekliyor
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Adıyaman'da Çimen Köyü ile Kavaklı Köyü arasındaki yolda çökmeler ve çukurlar oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Otomobillerinin zarar görmesinden ve kaza yapmaktan endişe eden sürücüler İl Özel İdaresi'nden yolun onarılmasını, vatandaşlar da bakım yapılmasını istiyor.

Adıyaman'da çökme ve çukurlardan geçilmeyen köy yolu sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Adıyaman merkeze bağlı Çimen Köyü ile Kavaklı Köyü arasındaki ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde zamanla çökmeler meydana gelirken, çok sayıda çukur oluştu. Yol yüzeyindeki bozulmalar nedeniyle güzergahı kullanan sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Özellikle çukurların yoğun olduğu noktalarda otomobillerinin zarar görmesinden ve çukurdan kaçmak isterken kaza yapmaktan endişe eden sürücüler, İl Özel İdaresi yetkililerinin yola çözüm sağlamasını istedi. Yolun mevcut durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, sorunun daha da büyümeden giderilmesini talep etti.

Güzergahı sık kullanan vatandaşlar, Çimen ve Kavaklı köyleri arasındaki yolun bakım ve onarımdan geçirilmesini isteyerek, Adıyaman İl Özel İdaresi yetkililerine çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, yol yüzeyindeki çökmelerin ve çukurların giderilerek ulaşımın daha güvenli hale getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da çukurlaşan köy yolu için sürücüler İl Özel İdaresi'nden çözüm bekliyor - Son Dakika
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