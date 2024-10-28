Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıldönümü nedeniyle Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı.
Gölbaşı Gazi ilköğretim Okulu bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma törenine Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ile Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Cumhuriyetin 101. Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
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