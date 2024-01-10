 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da basın sektöründe görev yapan 17 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından düzenlenen etkinlikte, hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu. Mevlit sonunda dua edildi ve katılımcılara helva ikram edildi. AGAD Başkanı İbrahim Aslan, gazeteci meslektaşlarının anısını yaşatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Adıyaman\'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu
10.01.2024 - 13:54,  Güncelleme: 13:55
Abone Ol

Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da basın sektöründe görev yapan 17 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anıldı. Ebediyete intikal eden gazeteciler için Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından mevlit okutuldu.

Yenipınar Camiinde öğle namazı öncesinde okunan mevlit sonunda Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dua okundu. Cami çıkışında mevlide katılanları helva ikram edildi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, "6 Şubat depreminde Türkiye genelinde 25 gazeteci, ilimizde 17 gazeteci meslektaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Gazeteci meslektaşlarımız anısına bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mevlit okutuyoruz. Bundan sonra artık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çalıştığımız gün olarak değil bizlerin depremde yitirdiğimiz, kaybettiğimiz ve günlerce ulaşamadığımız meslektaşlarımızın acısı olarak anılacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Adıyaman, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu - Son Dakika


14:11
Kahve Bardağındaki Gülücük Sembolü Yüzünden Baristaya Saldırdılar Kahve Bardağındaki Gülücük Sembolü Yüzünden Baristaya Saldırdılar
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
14:11 Kahve Bardağındaki Gülücük Sembolü Yüzünden Baristaya Saldırdılar
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:32:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement