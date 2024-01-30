Adıyaman\'da Depremde Telef Olan Hayvanların Yerine Yenileri Verildi

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak telef olan küçük ve büyükbaş hayvanların yerine yenisi verildi.

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olan ve 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalarak telef olan hayvanların yerine yenileri verildi. Adıyaman'da depremde 10 bin 859 küçükbaş ve bin 82 büyükbaş hayvan telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adıyaman'da 160 milyon TL değerindeki küçük ve büyükbaş hayvanlar çiftçilere dağıtıldı.

Ağustos ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'daki küçükbaş hayvan dağıtım törenine katılmıştı.

Bakanlık ayrıca 6 bin ton yem ve hayvanları ortada kalan çiftçilere 5 bin adet çadır dağıttı. Küçük ve büyükbaşın yanı sıra 4 bin kovan arı, 600 bin kanatlı hayvan da telef oldu.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla biz hayvanı ölen bütün vatandaşlara hayvanlarını bire bir verdik. Biraz kayıt sisteminde, birazda tutanaklar, özellikle kayıtlı olmayan hayvanlar nedeniyle 10 bin 859 küçükbaş, bin 82 büyükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştirdik. Bunların toplam maddi değeri yaklaşık 160 milyon TL'dir. Bu deprem süresince özellikle dağ köylerinde ulaşım güçlüğü çekilen yerlere yem dağıtımı gerçekleştirdik. Hayvanı ölen çiftçilerimize de çadır dağıtımı yaptık. Yaklaşık 6 bin ton yem dağıtımı, 5 bine yakın çadır dağıtımı gerçekleştirildi" dedi. - ADIYAMAN