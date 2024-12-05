Adıyaman'da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapıldı

Adıyaman\'da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapıldı

Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı'nın tütün kontrol stratejisi kapsamında kapalı alanlarda dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi. Amaç, sigara içmeyen vatandaşların korunması ve tütün ürünlerinin zararları hakkında halkı bilgilendirmek.

05.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Adıyaman'da, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi amacıyla kapalı alanlarda dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kapsamında, sigara içmeyen vatandaşların etkilenmesini önlemek amacıyla Balıkesir Çarşısında bulunan kapalı mekanlarda 'Dumansız hava sahası' denetimi yapıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar başkanlığında ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen denetime, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, ve görevliler katıldı.

Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısında bulunan esnaflara tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair kanun gereği işyeri sahiplerine bilgi verildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin tütün gibi zararlı alışkanlıklardan zarar görmemeleri için denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise amaçlarının kentte yapılan dumansız hava sahası denetimleri ile özellikle halkın yoğun olarak kullandığı kafe, kafeterya ve restoran, dumansız hava sahası oluşturmak, tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda vatandaşları bilgilendirmek, sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakması konusunda bilgilendirme yapmak olduğunu söyleyerek etkinliğe destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Politika, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapıldı - Son Dakika

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