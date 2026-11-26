Adıyaman'da Dünya Balıkçılık Günü'nde öğrencilere balık ekmek dağıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Adıyaman İlkokulu'nda öğrencilere balık ekmek dağıtıldı. Etkinliğe katılan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile il müdürleri, çocuklarla bir araya gelerek sağlıklı ve dengeli beslenmeyi vurguladı.
Adıyaman'da Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerde sağlıklı beslenme bilincini artırmak ve balık tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Adıyaman İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri, çocuklara balık ekmek ikramında bulundu.
Etkinlikte sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanırken, programın ardından öğretmenlerle sohbet edildi.
Kaynak: İHA
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