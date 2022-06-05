Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı

05.06.2022 16:41
Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı

Temiz bir çevrenin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl Haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlanan Dünya Çevre Haftası, Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Temiz bir çevrenin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl Haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlanan Dünya Çevre Haftası, Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Valiliği himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentte ikamet eden ve maddi durumları zayıf olduğu öğrenilen 26 çocuğa bisiklet hediye edildi. Valilik bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kadir Kandemir, çocuklar ve aileleri katıldı. Bisikletlerini alan çocuklar Vali Mahmut Çuhadar ile birlikte valilik bahçesinde tur attı. Bisiklet dağıtımı sonrasında, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kurum müdürleri, TSK temsilcileri ve vatandaşlar ile çocukların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Mimar Sinan Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Demokrasi Parkında sona erdi. İl protokolü ve beraberindekiler daha sonra Demokrasi Parkı içerisinde bulunan çevre konulu resim sergisine katıldı. Sergi sonrasında vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

Çevrenin öneminden bahsederek açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, hepimizin çevreye duyarlı olması lazım. Bu dünya bir tane, hepimiz burada yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımızda burada yaşamaya devam edecek. O yüzden çevre duyarlılığı ve bilinci hat safa da olması gerekiyor. Bizlerde bugün dolayısıyla 26 çocuğumuza bisiklet dağıtmak suretiyle çevre gününü kutlamış olduk. Bisiklet çevre dostu bir araçtır. Ben bisiklet desteğinde bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Çuhadar, sağlıklı yaşamak için bisiklet kullanmanın hem keseye hem de sağlığa faydalığı olduğunu vurgulayarak bisiklet kullanımını önerdiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı
Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı

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ÜMRANİYE'DE DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ ÜMRANİYE'DE DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Dünya Çevre Günü kutlandı - Son Dakika

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