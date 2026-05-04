Adıyaman\'da elektrik kesintilerine tepki

Adıyaman'da akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi, kent genelinde birçok bölgeyi karanlığa bürüdü.

Edinilen bilgilere göre, kesinti nedeniyle Adıyaman merkez başta olmak üzere Altınşehir Mahallesi ile merkeze bağlı Ahmethoca, Akçalı, Ataköy, Bağdere, Büyükkırıklı, Çamyurdu, Çat Deresi, Çimen, Dardağan, Durukaynak, Gönlütepe, Göztepe, İncekoz, Karaağaç, Kayaönü, Kındırali, Kuşakkaya, Oluklu, Tekpınar, Ulubaba, Uzunköy, Kelömer, Yaylakonak Belediyesi merkez, Zivar, Yazıbaşı ve Yeşiltepe bölgelerinde elektrik kesildi.

Ani kesinti nedeniyle birçok ev ve iş yerinde aydınlatma ve elektronik sistemler devre dışı kalırken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Son dönemlerde benzer kesintilerin sıklaştığını dile getiren vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ'a tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaşanan kesintilerin bir an önce giderilmesini isteyerek yetkilileri göreve davet etti. - ADIYAMAN