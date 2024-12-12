Adıyaman\'da Faizsiz Tarım Kartı Anlaşması

Yerel

Adıyaman Sulama Birliği Başkanlığı ile bir banka arasında çiftçilere yönelik 3 aya kadar faizsiz tarım kart anlaşmasının protokolü imzalandı.

Yapılan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan ve çiftçilere yönelik verilmesi planlanan 3 aya kadar faizsiz tarım kartın çiftçilere oldukça faydalı olacağını söyledi.

Başkan Eryılmaz, "Adıyaman Sulama Birliği olarak çiftçilerimize destek olmak, bölge tarımına katkıda bulunmak ve üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarının faizsiz dönemli alışveriş imkanıyla karşılanması için ÇKS belgesine sahip olan çiftçilerimize 3 aya kadar faizsiz tarım kart anlaşmasını yaptık. Adıyaman Sulama Birliği Başkanlığımız ile Adıyaman'da bulunan bir banka arasında işbirliği anlaşmasını imzalamış olduk. Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle banka şubesine giderek sahip olduğu arazi miktarına göre kendilerine banka tarafından açılacak limit miktarını öğrenebilecektir. Almış oldukları limit üzerinden yaptıkları harcamaları 3 ay sonra ister tek seferde isterse de taksitli olarak ödeme imkanına sahip olacaklardır. Çiftçilerimiz bu kartla gübre başta olmak üzere vb. ürünlerin alımında kullanılabilecek. Tarımda sulamanın stratejik öneminin bilinciyle hareket ederek çiftçimizin gücüne güç katmak ve onları daha ileri seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya ve çiftçilerimizin finansal ihtiyaçları için yenilikçi çözümlerle üretmeye devam edebilmeleri için biz daima yanların da olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz detaylı bilgiye anlaşma yaptığımız bankanın şubesinden tarım portföy biriminden ulaşabilirler" diye konuştu. - ADIYAMAN