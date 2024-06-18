Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu anne hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen annenin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.06.2024 00:43
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Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarpan bir otomobildeki anne hayatını kaybederken 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Özdemir yönetimindeki 02 SA 531 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte M.Ö. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan çocukların annesi olduğu öğrenilen Esmer Özdemir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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