Adıyaman\'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Gazze yararına yardım organizasyonu düzenledi

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Adıyaman'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Gazze yararına yardım organizasyonu düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen yarıdım organizasyonundan elde edilecek gelirler, İsrail'in saldırılarında mağdur kalan ve insani yardım bekleyen Gazze'deki Filistinlilere gönderilecek.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü bu savaşta çocuk, kadın ve yaşlı demeden tüm insanları hedef aldığını belirten Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muzaffer Karataş, "Gazzeli kardeşlerimize yönelik yapılan saldırıları kınıyoruz. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 35 bine yaklaştı. Bizim de buradaki amacımız Gazze'deki soykırıma dikkat çekmektir. Tabii bununla birlikte ufak da olsa orada yardım bekleyen insanlara destek olmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN