Adıyaman'da Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Adıyaman'da Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Heyecanı

Adıyaman\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası Heyecanı

Adıyaman'da, Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasında oynanan yakan top, mendik kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit oyunlarında büyük heyecan yaşandı. 44 okul ve bin 376 öğrencinin katıldığı turnuvada öğrenciler, oynadıkları oyunlarla büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Turnuva, Şubat depreminin izlerini silmek ve çocuklara güzel bir an yaşatmak amacıyla düzenlendi.

17.04.2024 13:22
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Adıyaman'da, Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvasında oynanan yakan top, mendik kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit oyunlarında büyük heyecan yaşandı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, depremin izlerinin hafızalarda silinmesi ve çocukların güzel bir an yaşaması için Geleneksel Çocuk Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda 44 okul, bin 376 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen turnuvada yakan top, mendik kapmaca, üçtaş ve sekiz kiremit oyunları oynandı. Turnuvaya katılan öğrenciler oynadıkları oyunlarla büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Oldukça renkli sahnelerin yaşandığı turnuvada öğrenciler oynadıkları oyunlarla bir biriyle kıyasıya da yarıştı.

Yapılan turnuva ile ilgili bilgi veren Turnuva Koordinatörü Abdurrahman Ünal, "Şubat depreminde Adıyaman çok büyük yaralar aldı, öğrencilerimiz çok etkilendi, bunu kırmak için bakanlığımızın yüz oyun temel prensibine dayanarak geleneksel oyunlar turnuvası yaptık. Kasım ayından bu yana planladığımız oyunların turnuvası bugün başladı. Bugün 44 okulumuz bin 376 öğrencimiz 4 farklı geleneksel oyunda yarıştılar. Üçtaş oyunu, mendil kapmaca, yakan top ve sekiz kiremit oyununda öğrencilerimiz oyun alanında oynuyorlar. Mutlulukları bizim için yeterli, amacımız da o zaten. Öğrencilerimizi bir nebzede olsun stresten kurtarıp mutlu olmasını sağlamak" dedi.

Öğrencilerden Firdevs Polat ise konuşmasında, "Eski oyunları oynadık. Yarışmaya geldik, iki defa geldik ve ikisini de kazandık. Burada herkesin katkısı oldu bizlere. Bizlere katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Çok güzeldi, iyi ki geldik ve iyi ki kazandık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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