Adıyaman\'da Gençlik ve Spor İl Müdürü, Beden Eğitimi Öğretmenleriyle Toplantı Yaptı

Adıyman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kent genelinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve il genelinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri katıldı.
"Eğitim bireyde oluşturması gereken temel davranış biçimidir. Eğitimsiz spor sporsuz eğitim olmaz" diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Eğitimin mutlak bir parçası spor, gençlik, kültür ve sanat faaliyetleri 2 paydaş kurumun omuz omuza müthiş bir dayanışma ile birçok konuları birlikte hareket etmesi çok güzel. Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerin spor yapmalarını teşvik ederek kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak ve gençlerimizi geleceğe güvenle hazırlamak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Öğrencileri fikir olarak eğitirken beden olarak da eğitmek gerekir. Bu görev de en başta beden eğitimi öğretmenlerine düşmektedir. Öğrencilerimizin ve siz değerli öğretmenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında yaptığınız okul sporları faaliyetlerinde gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise öğrencilerin akademik başarılarının yanında sportif alanlarda da başarılı olmalarının sağlanması gerekliliği, öğrencilerin kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri, yetenekleri doğrultusunda yönlendirme ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti. 2023 - 2024 Eğitim öğretim yılında yapılacak projelerin de görüşüldüğü toplantı sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun beden eğitimi öğretmenlerine çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürü, Beden Eğitimi Öğretmenleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?