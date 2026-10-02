Adıyaman'da gıda denetimlerinde sahte ve tağşişli ürünler mercek altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da gıda denetimlerinde sahte ve tağşişli ürünler mercek altına alındı

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Adıyaman\'da gıda denetimlerinde sahte ve tağşişli ürünler mercek altına alındı
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Adıyaman'da 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında "Gıda Güvenliği-1" denetimleri yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Emniyet iş birliğindeki denetimlerde sahte, taklit ve tağşişli ürünlere ve riskli görülen işletmelere öncelik verildi.

Adıyaman'da, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Gıda Güvenliği-1" denetimleri kapsamında kent genelindeki işletme ve ürünler kontrol edildi. Fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını ve tüketici güvenliğini tehdit edebilecek sahte, taklit ve tağşişli ürünlere yönelik kontroller yapıldı. Emniyet personeliyle koordineli yürütülen denetimlerde, risk taşıdığı değerlendirilen ürün ve işletmelere öncelik verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen kontrollerle piyasaya sunulan gıdaların güvenilirliğinin sağlanması ve gıda güvenliği standartlarının korunması amaçlandı.

Gıda güvenliğinin toplum sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması açısından öncelikli çalışma alanlarından olduğunu belirten Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadelenin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade ederek, üretimden tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında denetimlerin devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıAdıyamanSağlıkGüncelEylülYerelSon Dakika

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